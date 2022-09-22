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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:10

Havadan da 14 uçak, 35 helikopterin destek verdi! Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan, sabah saatlerinde havadan müdahalenin yeniden başladığı orman yangını kontrol altına alındı.

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