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Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 17:21

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti! Türkiye'de bir ilk oldu

ASELSAN, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

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