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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 16:49

'Hatay'ın Yeniden Canlandırılması Projesi' ile Hatay Master Planı'nın lansmanı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Tasarım Vakfı ile yapılan protokoller kapsamında, Hatay kent merkezinin ihyası için ihtiyaç duyulan tasarım ve planlama sürecinin lansmanı gerçekleştirildi.

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