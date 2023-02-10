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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 12:40

Hatay'da kurulan çadır kent ve yardım merkezi havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay'da stadyum ve spor kompleksi çevresinde oluşturulan çadır kent ve yardım merkezi, havadan görüntülendi.

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