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Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:33

Hatay Kırıkhan'a kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın ilçelerinden Kırıkhan'da kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başladı. İlk etapta 830, ikinci etap bin 170 olmak üzere 2 binin üzerinde kalıcı konut 11 ay içinde hak sahibi vatandaşlara verilecek.

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