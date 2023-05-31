Hatay Kırıkhan'a kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

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Kentte Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinden sonra en büyük hasar Kırıkhan'da meydana geldi.

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Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçede ağır hasarlı yapıların yıkım ve enkazını temizleme çalışması başladı.

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Diğer taraftan ise Kırıkhan Topboğazı Çevre yolu kenarında kalıcı konutların yapımı için kazı ve hafriyat çalışması başlatıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle ilk etapta 830, ikinci etapta ise bin 170 afet konutu inşa edilecek ve 11 ay gibi bir sürede depremzedelere teslim edilecek

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Bölgesel mimariye uygun olarak inşa edilecek konutlar 3 yada 4 katlı olacak, en sağlam zeminde, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Kısa süre önce çalışmaya başlayan ekipler, 8 blokun temelinin kazı çalışmalarını tamamladı ve birkaç gün içinde temel betonu dökülecek.

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Çalışmaları yakından takip eden Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Çok şükür, kalıcı konutların temeli atılmaya başlandı. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ilçemiz yıkıldı ama bizi sevindiren milletimizin büyüklüğüdür" dedi.

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"11 ay içinde 2 bin konut teslim edilecek" 11 ay içinde kalıcı konutların teslim edilmeye başlanacağını kaydeden Yavuz, "İlk etapta 830, ikinci etap ihalesi yapıldı, bin 170 olmak üzere 2 binin üzerinde konut 11 ay içinde hak sahibi vatandaşlarımıza verilecek. Bunun devamı gelecek. Bizim bölgemizde köy evleriyle birlikte ciddi anlamda konut açığımızı oluştu. 19 mahallede yer teslimi yapıldı, 6 ay içinde yapılıp hak sahiplerine teslim edilecek" diye konuştu.