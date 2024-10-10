Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2131
  • 37,5392
  • 2885.85
  • 8964.1

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 17:25

Hasat dönemi başladı! Jandarma gece gündüz nöbette

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasadının başlamasıyla hırsızlıkların önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşların işbirliğiyle koruma tedbirleri uygulanıyor.