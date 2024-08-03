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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2024 Cumartesi 20:01

Haniye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu... İsrail'in soykırımına lanet!

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen 'Şehit Heniyye'den son çağrı' etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.