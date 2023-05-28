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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 20:31

Hangi liderin sandığından kim birinci çıktı? İşte ilginç sonuçlar

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ve seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından liderlerin kullandığı sandıkların sonuçları belli oldu. İşte liderlerin sandığında çıkan oy sonuçları

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