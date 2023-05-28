Hangi liderin sandığından kim birinci çıktı? İşte ilginç sonuçlar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı. Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı. Kılıçdaroğlu'nun oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kullanılan 318 oyun 4'ü geçersiz sayıldı. Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu 224 oy alırken sandıktan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 90 oy çıktı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Ankara'da oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu 1'inci çıktı. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci oylaması için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. İnce'nin oy kullandığı 4617 nolu sandıkta 358 seçmen oy kullandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğluna'na 295 oy, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 59 oy çıktı. Sandıktan çıkan 4 oy ise geçersiz sayıldı.

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Cumhurbaşkanlığı 2'nci seçim turunda İstanbul'da oy kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sandığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 83 oy çıkarken Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 254 oy çıktı. Ahmet Davutoğlu Eyüpsultan'da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda 2249 numaralı sandıkta oy kullandı. Toplam 337 oyun kullanıldığı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 83 oy çıkarken Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 254 oy çıktı.

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Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'in oyunu kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Ömer Çelik, 1066 nolu, 380 seçmeni olan sandıkta oy kullandı. 279 oyun kullanıldığı sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu'na 163, Recep Tayyip Erdoğan'a 110 oy çıktı, 6 oy da geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı Seçiminin birinci oylamasında, Ömer Çelik, yine 380 seçmeni olan 1066 nolu sandıkta oy kullanmıştı. Toplam 293 seçmenin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıkmıştı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayılmıştı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa'da oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. 2102 nolu sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a 175, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 110 oy çıktı. AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bakan Bozdağ'ın oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Sandıkta kullanılan 287 oyun sayımı yapıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı sandıkta Recep Tayyip Erdoğan 175, Kemal Kılıçdaroğlu ise 110 oy çıktı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın oyunu kullandığı Osmangazi ilçesindeki Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda kurulan 3148 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

368 seçmenden 304'ünün oy kullandığı sandıkta oyların tamamı geçerli sayılırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 190 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 114 oy aldı.

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Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1176 numaralı sandıkta, 305 oy kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan'a 188, Kemal Kılıçdaroğlu'na 116 oyun çıktığı sandıkta, oylardan 1'i ise geçersiz sayıldı

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Trabzon'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun oy kullandığı 2045 nolu 356 seçmeni bulunan sandıktan 307 oy çıktı. Oylardan 149'u Recep Tayyip Erdoğan'a, 154'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Bakan Karaismailoğlu'nun oy kullandığı aynı sandıktan; 1 oy farkla Erdoğan önde çıkmış, adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu 147, Sinan Ogan da 29 oy almıştı.