  • $26,9679
  • 29,6903
  • 1659.56
  • 7714.38

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:37

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi! İlk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.