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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 10:45

Halkalı gümrüğündeki taşkına yarım kalan dere ıslahı neden oldu

Halkalı Gümrüğü'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yarım bıraktığı Menekşe deresi ıslahı nedeniyle felaket yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde dere ıslahının bir noktada bittiği ve taşkına davetiye çıkardığı gözler önüne seriliyor.

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