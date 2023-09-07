Halkalı gümrüğündeki taşkına yarım kalan dere ıslahı neden oldu

1 / 7

Halkalı Gümrüğü'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yarım bıraktığı Menekşe deresi ıslahı nedeniyle felaket yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde dere ıslahının bir noktada bittiği ve taşkına davetiye çıkardığı gözler önüne seriliyor.

2 / 7

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok ilçede sel baskınlarına neden olarak hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ' Menekşe deresi ıslahı projesini yarım bıraktığı için sel suları Halkalı Gümrüğü'nü göle çevirdi.

3 / 7

Daha önce 2007 yılında yaşanan sel felaketi sonrası ıslah çalışmalarına başlanıldı, ancak bir türlü tamamlanmayan proje felakete adeta davetiye çıkardı. Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yıldırım Akbaba, "Dere ıslah edildi ancak son 1,5 yıldır göle döküldüğü nokta kapatılarak temizlik çalışması yapılıyordu.

4 / 7

Orası kapalı olduğu için sel suyu yolunu bulamadı ve bu afete sebebiyet verdi" dedi. Havadan çekilen görüntülerde tırlar suya gömülürken bazı araçlar ise şiddetli sel suları nedeniyle çevreye dağılan konteynerlerin altında kaldığı görülüyor.

5 / 7

Dere yatağının bir gümrük alanına kadar olan kısmının ıslah edilerek genişletildiği ancak gümrük alanı başladıktan sonra göl ile birleştiği noktada ıslah yapılmayarak daraldığı görüldü drone görüntülerine yansıdı.

6 / 7

