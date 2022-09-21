Haftanın bir günü bölgesel su kesintisi yapılacak! Sivas'ın bir aylık suyu kaldı

1 / 8

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı.

2 / 8

Toplam 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 14 kilometre olan ilk etabında çalışmalar yoğunlaştırıldı.

3 / 8

Hattın tamamlanmasıyla kent merkezindeki şebeke suyu ihtiyacı büyük oranda karşılanacak.

4 / 8

İnceleme sırasında açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şunları söyledi:

''Uzun bir süredir şehrimizde su sorunu gündemde. Şu an Sivas'ımıza su sağlayan 4 Eylül Barajı'mızda su bitme noktasında. Yaklaşık 1 aylık su var. Ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi'nden aldığımız su, şehrin ihtiyacının yaklaşık 3'te 2'sini karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su.

5 / 8

Ama yağışlı bir dönem geçirmemize rağmen baraj havzası yeteri kadar su alamadı. Bizler de bu noktada Sivas'ı susuz bırakmamak adına hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ Bölge Müdürlüğü ile çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütüyoruz."

6 / 8

''SU KESİNTİLERİNE BAŞLAYACAĞIZ''

Kasım ayı sonu gibi isale hattı çalışmalarının ilk etabının tamamlanacağını söyleyen Bilgin, "O tarihe kadar su düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın bir günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Projenin tamamı ise önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak'' diye konuştu.

7 / 8

