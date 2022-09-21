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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:38

Haftanın bir günü bölgesel su kesintisi yapılacak! Sivas'ın bir aylık suyu kaldı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kaynakların azalmasıyla kentte şebeke suyu sorunu yaşadıklarını söyledi. 'Barajda su bitme noktasında, yaklaşık bir aylık suyumuz var' diyen Bilgin, haftanın bir günü bölgesel su kesintilerine başlayacaklarını belirtti.

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