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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:46

Hafıza 15 Temmuz Müzesi hain darbe girişimine ayna tutuyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçerken Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenen obje ve videolar, o gece yaşanılanları ziyaretçilere hatırlatıyor.

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