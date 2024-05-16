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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 17:37

Gürcistan Başbakanı Türkiye'de!

Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı.

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