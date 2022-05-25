  • $16,3328
  • 17,4131
  • 972.863
  • 2396.66

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:47

Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' F-16'lar, her şartta göreve hazır

Türk Hava Kuvvetlerinin iki çağrı adına sahip tek filosu 161. Filo Komutanlığı, gündüz 'Kartal' gece 'Yarasa' olarak kodlanan F-16'larla hem Ege'de hava sahasının korunmasında hem de terörle mücadelede aktif görev üstleniyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.