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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 14:16

Günde 165 bin 715 ton içme suyu sağlanıyor! Deprem bölgesinde 93 su kuyusu açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da açılan 93 kuyudan yaklaşık 500 bin kişiye günde 165 bin 715 ton içme suyu sağlandığını bildirdi.

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