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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:53

Gümüşhane yaylalarının güvenliği komandolara emanet! Kapı kapı arıyorlar

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaylalarda gerçekleştirilen operasyonlarda yayla evleri terör yapılanmasına karşı kontrol ediliyor.

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