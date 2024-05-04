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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 09:57

Gümrük muhafaza ekipleri ele geçirdi! Tam 445 kilogram

Ticaret Bakanlığı Gümrük muhafaza ekiplerince geçen ay 72 operasyonda 445 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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