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Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 09:52

Gümrük Muhafaza ekipleri ele geçirdi! 521,1 milyon lira değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve İstanbul'da yapılan iki operasyonda, 521 milyon 100 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

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