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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2024 Salı 17:00

Göreve başladığı gün makam odasının kapısını söktürdü

Mardin'de AK Parti'den Savur Belediye Başkanı seçilen Engin Uğur Hamidi, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.

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