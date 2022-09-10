Geri sayım başladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi

Sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, bu proje hakkında, "Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkânı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi.
Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.
Bu ilk kez olacak
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz" dedi.
"Asgari ücretli ev sahibi olabilecek"
Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle asgari ücretli vatandaşlarımız ev sahibi olabilecekler" diye konuştu.
Sosyal konutta gelir limiti ne kadar olacak?
Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek.
Sosyal konutta aylık taksitler ne kadar olacak?
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.