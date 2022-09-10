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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 13:32

Geri sayım başladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. 81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. 250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsada hak sahipleri kura ile belirlenecek. Dar gelirli vatandaşa, 240 ay vade imkanı sağlanacak.

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