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Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 09:56

Gazze'deki hastane saldırısı tüm Türkiye'de protesto edildi! İşte o görüntüler

Türkiye'nin dört bir yanında toplanan vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti

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