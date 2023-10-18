Gazze'deki hastane saldırısı tüm Türkiye'de protesto edildi! İşte o görüntüler

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI GAZİANTEP'TE PROTESTO EDİLİYOR
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI GAZİANTEP'TE PROTESTO EDİLİYOR
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI ERZURUM'DA PROTESTO EDİLİYOR
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI ERZURUM'DA PROTESTO EDİLİYOR
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİ'NE YÖNELİK SALDIRISI ESKİŞEHİR'DE PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİ'NE YÖNELİK SALDIRISI ESKİŞEHİR'DE PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI KİLİS'TE PROTESTO EDİLİYOR
TRAKYA'DA İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI ŞANLIURFA'DA PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI ŞANLIURFA'DA PROTESTO EDİLDİ
BİNGÖL'DEKİ STK'LAR, İSRAİL'İN SALDIRILARINI PROTESTO ETTİ
ARTVİN'DE İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ
MUŞ'TA KENT MEYDANINDA BİR ARAYA GELEN STK'LAR VE VATANDAŞLAR İSRAİL'İN SALDIRILARINI PROTESTO ETTİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI İZMİR'DE PROTESTO EDİLDİ
MALATYA'DA İSRAİL PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI İZMİR'DE PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL SİNOP'TA PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL SİNOP'TA PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISI ANTALYA'DA PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISI ANTALYA'DA PROTESTO EDİLDİ
TATVAN'DA VATANDAŞLAR İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ
BALIKESİR'DE İSRAİL PROTESTO EDİLDİ YÜRÜYÜŞTE YAŞANAN KÜÇÜK GERGİNLİĞİ POLİS EKİPLERİ YATIŞTIRDI
BALIKESİR'DE İSRAİL PROTESTO EDİLDİ YÜRÜYÜŞTE YAŞANAN KÜÇÜK GERGİNLİĞİ POLİS EKİPLERİ YATIŞTIRDI
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI GÜNEYDOĞU'DA PROTESTO EDİLDİ
ALANYA'DA GAZZE'YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI GÜNEYDOĞU'DA PROTESTO EDİLDİ
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRISI GÜNEYDOĞU'DA PROTESTO EDİLDİ
ALANYA'DA GAZZE'YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ