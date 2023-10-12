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Eklenme tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 22:40

Gazze'de insanlık dramı: Saldırılarda 6. gün

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına altıncı gününde de devam ediyor. Gazze'nin Refah kentine düzenlenen saldırılarda yaralananlar bölgedeki hastanelere nakledildi. Hafif yaralananlar, hastanenin dışında bekledi.

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