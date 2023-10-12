Gazze'de insanlık dramı: Saldırılarda 6. gün

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Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından 6. gününde artarak devam ediyor.



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İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesine yönelik saldırıya hazırlık olarak bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulunarak uçaklardan broşür attı.

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Broşürlerde, "Beyt Lahya bölgesi sakinleri, Hamas'ın operasyonları İsrail güçlerini, ikamet ettiğiniz bölgelerde harekete geçmeye sevk etti. Güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltmalı ve bilinen sığınaklara gitmelisiniz." ifadelerine yer verildi.

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- İsrail'de 620 kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 86'sı saldırılardan ülke yönetimini sorumlu tuttu

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İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tuttu.

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İsrail Parlamentosunda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, AA muhabirine, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini değerlendirdi.

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Cassif, Filistinli grupların saldırılarının ardından İsrail'in, Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini bombalamasının savaş suçu olduğunu belirterek "İsrail'in şu anda Gazze'de yaptığı şey, bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Bedelini sadece sivillerin ödediği bombalamalar, bu suçun parçasıdır." dedi.

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- İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'deki sivil ölümlerinin sorulmasına öfkelendi

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Herzog, Gazze'deki sivillerin Hamas'ın saldırılarından haberinin bulunmadığı ya da buna dahil olmadıkları söyleminin doğru olmadığını savunarak sivillerin yaşamını yitirmesini "Bir darbe girişiminde Gazze'yi ele geçiren kötü niyetli rejime karşı ayaklanabilirlerdi, buna karşı savaşabilirlerdi." sözleriyle savundu..

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Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti.

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Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesinden, AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının onlarca Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

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Saldırılarda ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin evlerini bombalayarak "katliam yaptığı" kaydedildi.

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Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de yardım çağrılarına cevabın gecikmesi durumunda, bölgenin "toplu mezarlığa" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

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Filistinli direniş grubu Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere "acil seferberlik ve İsrail ordusu ile Yahudi yerleşimcilere karşı koyma" çağrısında bulundu.

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Hamas'ın yaptığı açıklamada, Filistin halkından "İşgal altındaki Batı Şeria'da köylerimize baskın yapan ve saldıran işgal ordusu ve onun yerleşimci sürülerine karşı" acil seferberlik durumuna geçmesi ve onlara karşı koyması istendi.

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Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Kudüs'ün batısındaki Beyt Şems kenti ile Gazze yakınlarında İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını duyurdu.

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