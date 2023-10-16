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Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 01:05

Gazze, ablukanın 9. gününde: 2 bin 670 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 9. gününde de devam etti. Refah kentine düzenlenen saldırılar sonucu yıkılan evlerin enkazı altından çıkarılan bir Filistinli, ambulansa taşındı.

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