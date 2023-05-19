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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:38

Gaziantep'te depremzedeler için 246 köy evinin inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atalar Mahallesi'nde ileri yapı teknolojisiyle köy evleri inşa ediliyor.

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