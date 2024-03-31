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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 22:15

Gazeteciler oy sayım sürecini basın izleme merkezlerinde takip ediyor

Yerli ve yabancı gazeteciler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy sayım sürecini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan basın izleme merkezlerinde takip ediyor.

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