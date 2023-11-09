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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 09:07

FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı! Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

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