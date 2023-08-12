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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:49

Filistinli müsteşar Rana Abu Sibaa Kahramanmaraş'ta! EXPO 2023 için bilgi aldı

Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Müsteşar Rana Abu Sibaa, beraberindeki heyetle EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş'a geldi.

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