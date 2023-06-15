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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 09:39

FETÖ'den aranan 6 kişi İzmir açıklarında yakalandı! Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalıştılar

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

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