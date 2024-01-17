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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:41

Eski çalıştığı fabrikada çelik kasayı patlattı

Bursa'da eski çalıştığı fabrikada kopya anahtar sayesinde çelik kasadan 2 milyon liralık döviz çalan zanlı, ilk önce çalıntı parayla Ipone 15 satın aldı.

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