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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2024 Cumartesi 09:17

Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Hindistan'dan Almanya'ya giden uçağının bekleyişi sürüyor

Hindistan-Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağının bekleyişi devam ediyor.

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