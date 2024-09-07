Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Hindistan'dan Almanya'ya giden uçağının bekleyişi sürüyor

Güvenli şekilde üzerlerinde arama yapılarak dış hatlar alanına alınan yolcular, ihtiyaçları karşılanarak dinlendirildi.





Uçağın bagaj kısmındaki yolculara ait bütün bavul ve bagajlar indirildikten sonra hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeğiyle arama çalışmaları tamamlandı.