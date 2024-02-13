Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı! İşte törenden görüntüler

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Aksun, "Bu kutlu günün 106'ncı yılını sizlerle birlikte coşku ve gururla kutluyor olmanın onuru içindeyim. Türk olmak, bu vatanın bu toprakların evladı olmak ayrıcalıktır. Bunun bilincinde olan her fert şunu da bilmelidir ki üzerimize düşen görevler de bir o kadar ayrıcalık gerektirmektedir. Bizler bu vatan için canından, malından, sevdasından vazgeçmiş ecdadımızın emaneti olan bu toprakların neferi olmaya son nefesimizi verene kadar devam edeceğiz." dedi.