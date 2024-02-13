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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 15:30

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı! İşte törenden görüntüler

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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