Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen yer! 'Manganez ocağı'ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı

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Ekipler, iş makineleriyle bölgede çalışma yürütüyor.





Derin bir oyuk halinde ve toprak kaymasını önlemek için "şev" yapılan bu ocakta daha önce araçlara ait bazı parçalar bulunmuş ve izlenen güvenlik kamerası görüntüleri ile bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde durmuştu.