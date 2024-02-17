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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 15:30

Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen yer! 'Manganez ocağı'ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün, 'manganez ocağı'nda olduğu ihtimali üzerinde durulması üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

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