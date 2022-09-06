Eren operasyonlarında 82 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.

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Jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ile güvenlik korucularının görev aldığı operasyonlarda, yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi.

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720 mağara, depo ve sığınağın imha edildiği operasyonlarda, 144 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 5 güdümlü füze, 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası, 62 bin 141 mühimmat, 5 bin 49 kilogram patlayıcı madde, 874 fünye, 1158 tüp, 68 dürbün, 75 telsiz, 30 jeneratör ve 25 bin 600 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.

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Tendürek Dağı terörden tamamen temizlendi

Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından yapılan aramalar sonucu 1'i ana kamp alanı olmak üzere, 4 sığınak ve mağarada 9 mayın ve EYP, 26 uzun namlulu silah, 21 el bombası, 3 bin 231 mühimmat, 20 kilogram patlayıcı madde, 126 fünye, 74 tüp, 3 telsiz ve 632 kilogram gıda maddesi ele geçti.