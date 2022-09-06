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Eklenme tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 16:55

Eren operasyonlarında 82 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında, yılbaşından bu yana 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 720 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

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