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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:41

Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Batman'da Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

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