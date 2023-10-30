  • $28,2747
  • 30,0031
  • 1817.85
  • 7712.85

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 11:00

Enkazdan kurtarılan depremzede itfaiyeci oldu

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan kurtarılan afetzede itfaiyeci oldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.