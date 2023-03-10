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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 11:46

Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim ediliyor

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan ve hemen hepsi hasarlı olan otomobiller kentte belirlenen üç yediemin otoparkında sahiplerini bekliyor.

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