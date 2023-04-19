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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 17:07

Emniyetten bayram öncesi özel güvenlik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bünyesindeki polis başmüfettişleri, 19 ilde alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri ile iskele, liman ve otogarlarda çalışan özel güvenlik personelini denetledi.

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