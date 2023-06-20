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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 14:54

Emniyetten 15 organize suç örgütüne operasyon! 353 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kukla Operasyonu'nda 353 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah ile 93 tüfek bulundu.

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