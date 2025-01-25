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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 13:30 |

Emniyetin 'havadaki gözleri' zorlu şartları simülatörde deneyimliyor

Hava araçlarıyla 44 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde, terör başta olmak üzere suçlularla mücadelede görev alan pilot adayları simülatörlerde her mevsim ve hava koşulunda uçabilmek için eğitim alıyor.

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