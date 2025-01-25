Emniyetin 'havadaki gözleri' zorlu şartları simülatörde deneyimliyor

Simülatörler sayesinde eğitimlerin hem çok düşük bir maliyetle hem de hiçbir hayati risk taşımadan yapılabildiğinin altını çizen Alparslan, şöyle devam etti:





"Şu an Bell 429 helikopterinin simülatöründeyiz. Kokpit birebir helikopterdekinin aynısı. Pilot arkadaşlar, helikopterde yaşayamadıkları acil durum senaryolarını simülatör sayesinde deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bu sayede gerçek bir acil durumla karşılaştıkları takdirde bu simülatörlerde aldıkları eğitim onlar için önem arz etmekte oluyor. Aynı zamanda olumsuz meteorolojik şartları da burada simüle edebildiğimiz için gerçek helikopterde gerçekleştiremediğimiz uçuş faaliyetlerini burada gerçekleştirebiliyoruz. Bu simülatörlerin kokpit ve diğer dizaynları birebir helikopterdekiyle aynı olduğu için hem maliyet olarak hem de uçuş eğitim maliyeti olarak bizler için fayda sağlamaktadır."