Eminönü'nde İETT otobüsü kayarak denize düştü! Ekipler çalışma başlattı

Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde otobüs duraklarında park halinde bulunan bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı. Denize düşen otobüs bir süre sonra suya gömüldü.

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Şahin, "Kumandaya bastım kapıyı açmak için bir anda araç kendi hareket etti, ondan sonra durduramadık. Herhangi bir arızası yoktu. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Araç denize giderken arkadaşlarla gördük." dedi.