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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 10:13

Eminönü'nde İETT otobüsü kayarak denize düştü! Ekipler çalışma başlattı

İstanbul Eminönü'nde park halindeki boş İETT otobüsü kayarak denize düştü.

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