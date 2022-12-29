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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:43

Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti! Çocukların tedavileri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gören kanser hastası çocukları, TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla ziyaret ederek moral verdi.

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