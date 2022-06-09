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Eklenme tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 16:41

Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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