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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:33

Emine Erdoğan, tarladan domates topladı! Kışlık menemen yapımına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, domatesiyle ünlü Ayaş'ta tarlaya girerek çiftçi kadınlarla yerli üretim ve ata tohumlarından elde edilen domateslerden topladı, kışlık menemen yapımına eşlik etti.

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