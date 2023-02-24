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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 13:15

Elbistan Devlet Hastanesi ilçenin en güvenli yapısı oldu

Bard nedir?Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da, 2017 yılında yapımı tamamlanan 375 yataklı devlet hastanesi 455 sismik izolatör sayesinde depremde zarar görmeyerek sağlık hizmeti vermeyi sürdürdü.

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