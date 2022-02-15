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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 11:43

Eksi 20 derecede hudut savunması! Mehmetçiğin tek beklentisi dua

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinin 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede yürüttüğü amansız mücadeleyle teröristlere göz açtırmıyor.

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