Eksi 20 derecede hudut savunması! Mehmetçiğin tek beklentisi dua

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Yüksek dağlar ve engebeli arazi şartlarının yanı sıra ve kış mevsiminin getirdiği zorluklarla da mücadele eden hudut kartallarının teröristle mücadele faaliyeti kararlılıkla devam ediyor.

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PKK'lı teröristlerin önceki yıllarda geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları yürütülen başarılı operasyonlarla tek tek temizleyerek güvenli hale getiren Mehmetçik, 92 üs bölgesi ve 18 taburla 171 kilometrelik hudut hattını tamamen kontrol altında tutuyor.

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Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla sınırı PKK'lı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, azim ve kararlılıkla hem bölge hem de Türkiye genelinin huzur ve güveni için operasyonlarını sürdürüyor.

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Tehdit unsurları anında bertaraf ediliyor

Yerli ve milli insansız hava araçlarıyla keşif ve hedef gözetleme teknolojisi sayesinde sınır hattında kuş uçurtmayan hudut kartalları zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla yürütüyor.

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Teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek belirleyerek imha eden Mehmetçik, teröristlerin barınma alanları olan Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinden gelen tehdit unsurlarını da anında bertaraf ediyor.

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2 bin 200 rakımda amansız takip

Irak'ın sıfır noktasındaki 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde 'hudut namustur' bilinciyle görev alan Mehmetçik, aynı zamanda zorlu doğa şartlarıyla da mücadele ediyor.

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Dağlık arazi yapısının yanı sıra kış mevsiminin zorluklarına da göğüs geren hudut kartalları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde amansız takibini sürdürüyor.

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'Ara-bul-yok et' konseptiyle operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine devam kararlılığı ortaya koyuyor.

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Sınırda kuş uçurtulmuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde sayıları büyük oranda azalan ve saklandıkları yerden çıkamayan teröristler, yer değiştirmek için harekete geçmeye çalıştıkları anda ise yerli ve milli teknolojik imkanlarla anında tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor.

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Yurt içinde huzuru hakim kılan Mehmetçik, sınırda da adeta kuş uçurtmayarak büyük bir özveriyle görevini yürütüyor.

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Bir zamanlar ilçe merkezine havan saldırılarının sık sık yapıldığı Balkaya Dağları'nda konuşlu üs bölgeleri sayesinde de ilçe halkı artık huzur içinde yaşıyor.

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Yedi yıldır aynı bölgede

Balkaya Dağları'ndaki Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Hudut Karakolu'nda görevli Mehmetçik de görevini büyük bir fedakarlıkla yürütüyor.

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Sözleşmeli Er Beytullah Büyükçoban da yedi yıldır bölgede terörle mücadele ettiğini söyledi.

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Zorlu görevde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Büyükçoban, "Aziz milletimiz ve ailelerimiz bizleri merak etmesinler.

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Burada bir aile ortamı içerisindeyiz. 'Hudut namustur' bilinci ile görevimizi gururla, onurla icra etmekteyiz" dedi.

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Terörden temizlenen Dağlıca, artık daha güvenli ve huzurlu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Yıldırım Harekatı'nın en önemli askeri noktasını; sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı ile teknolojinin ve güvenliğin her türlü imkanından yararlanılarak yapılan üs bölgeleri oluşturuyor. 1860 rakımlı Gevanakurki üs bölgesi ise Avaşin-Basyan'ın da bulunduğu Irak'ın sıfır noktasında yer alıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede Mehmetçik, zor koşullarda görev yapıyor.

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Yüksekova ilçesine 54 kilometre mesafedeki Şemdinli ile Çukurca arasında kalan ve Irak'ın kuzeyindeki sınır hattında konuşlu Dağlıca 4. Hudut Tabur Komutanlığı ve çevresindeki üs bölgelerinde görev yapan askerler, dondurucu soğuk ve metrelerce kara aldırış etmeden eller tetikte vatan nöbeti tutuyor.

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Sarp kayalıklardan derin vadilerden oluştuğu için daha önce teröristlerin sızabildikleri Dağlıca bölgesi, son düzenlemelerden sonra artık daha güvenli.

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Dağlar adeta törpülenip, yollar yapılmış ve kartal yuvası noktalara ise teknolojinin tüm imkanları kullanarak modüller üs bölgeleri ve kalekollar inşa edilmiş.

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TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYORLAR

Bölgede 24 saat gözetleme yapan hudut kartalları da en ufak hareketliliği bile değerlendiriyor ve gerektiğinde son teknolojik silahlarla bölgeyi ateş altına alabiliyor.

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Gelebilecek saldırılara karşı modüler üs bölgelerinin tam bir koruma sağlaması nedeniyle kendisini güvende hisseden Mehmetçik ise teröristlere adeta göz açtırmıyor.

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Avaşin-Basyan'ın da bulunduğu Irak'ın sıfır noktasındaki 1860 rakımlı Gevanakurki Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler, Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında da bölgeyi didik didik tarayarak teröristlerin kullanabileceği sığınak ve barınakları imha ediyor.

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MEHMETÇİK'İN TEK BEKLENTİSİ DUA

Teknoloji ile donatılan üs bölgelerinde Mehmetçik'in rahat etmesini sağlayacak imkanlar da düşünülmüş. Yemekhane, revir, yatakhane gibi alanların dışında çeşitli spor ve sosyal alanlar da oluşturulmuş.

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Dağlarda terörist kovalayan, bölgeyi ve yolları kontrol altına alan Mehmetçik, geldikleri bu alanlarda dinlenerek stres atabiliyor.

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Aşçılar tarafından yapılan sıcak yemek yiyebildiklerini ve sıcak yataklarında uyuyabildiklerini anlatan Mehmetçik'ler, tek beklentilerinin dua olduğunu söylüyor.

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'BURADA GÖREV YAPMAK BENİM İÇİN ONUR'

Gevanakurki Üs Bölgesi'nde sözleşmeli er Abdullah Gerçek "Gevanakurki'de 5 yıldır görev yapmaktayım. Her ne kadar ailemden ve sevdiklerimden uzak olsam da burada bu görevi yapmak benim için onur ve gurur vericidir.

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Buradan iki çocuğuma ve eşime, aileme ve tüm sevdiklerime de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Milletimizin ve ailelerimizin gözleri arkada kalmasın hudut namustur prensibiyle bizler her daim görevlerimizin başındayız" dedi.

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Sözleşmeli onbaşı Murat Karatek ise "6 yıldır 4. Hudut Tabur Komutanlığı Dağlıca'ya bağlı Gevanakurki'de görev yapıyorum.

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Sevdiklerimizden uzak kalsak da vatan sevgisi, şehitlerimizin sevgisi içimizi ısıtıyor.

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Şehitlerimizin emanetini korumak ayrı bir gurur. Her ne kadar sınırda zor şartlarda görev yapmış olsak da vatanımızı koruyoruz" diye konuştu

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