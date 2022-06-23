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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 09:49

EGM sosyal medyadaki 'yangın' oyununu ifşa etti! Yüzde 60'ı bot hesaplardan atıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası, sosyal medya üzerinden provokasyon yapan hesapların yöneticisi/kullanıcılarının tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, dün gece 22 bin 787 farklı hesaptan atılan tweet'lerin yüzde 60'ının bot hesaplar tarafından atıldığı vurgulandı. Botlar aracılığıyla atılan tweet'lerin yüzde 63'ünün FETÖ iltisaklı, yüzde 16'sının ise PKK iltisaklı olduğu duyuruldu.

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