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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 10:23

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli! Bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Honaz Tüneli ve Çevre Yolu'nun açılışını yapacak. Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu seyahat süresini 45 dakikadan 10 dakikaya indirecek.

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