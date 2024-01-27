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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 14:01

Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını bugün gerçekleştirecek.

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