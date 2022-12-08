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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:43

Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak proje! İlk etabı 2024'te tamamlanacak

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

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