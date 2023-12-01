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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 09:44

Edirne'de dere yataklarında ıslah çalışması başlatıldı! Yağışlar Edirne'de taşkın riskini artırdı

Son dönemlerde yaşanan ani ve kuvvetli yağışlar Edirne'de taşkın riskini artırdı. Taşkınların önüne geçmek için, kentteki dere yataklarında ıslah çalışması başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, “Bu konularda çok hassas davranıp hızlı bir şekilde dereleri tertemiz yapacağız.” dedi.

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