Edirne'de dere yataklarında ıslah çalışması başlatıldı! Yağışlar Edirne'de taşkın riskini artırdı

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Edirne'de taşkınların önüne geçmek amacıyla dere yatağı ıslahı ve taşkın koruma uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Son dönemlerde yaşanan ani ve kuvvetli yağışlar özellikle köylerden geçen derelerde taşkın riskini artırdı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, derelerde su akışını engelleyen madde ve balçıkları temizlemek ve dere yataklarını taşkına karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı.

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Edirne Valisi Yunus Sezer, köy muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda dere ıslahlarıyla kayıpların önleneceğini söyledi.

Kentte temizlenmemiş bir dere kalmayacağını dile getiren Vali Sezer, "Taşkınlarla mücadele önemli bir iş. Derelerin temizliği yapılmalı ve olası bir taşkına karşı önlem alınmalı. Dere yataklarında biriken ağaçlar ve çalılar baraj etkisi yapıyor. Taşan su arazileri ve evleri etkiliyor. Bu konularda çok hassas davranıp hızlı bir şekilde dereleri tertemiz yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Dere ıslah çalışması yapılan Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünün muhtarı Aliman Beyaz da köyde daha önceki yıllarda 3 kez taşkın yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Köyümüzün doğal afetlerden bir daha zarar görmemesi için çalışma yapılıyor. 2014 yılında DSİ tarafından taşkın koruma ve dere ıslahı çalışması yapılmıştı. Ekipler yine bir çalışma başlattı ve köyümüzden başlayıp Edirne-Uzunköprü yolunun geçtiği alana kadar olan 1,5 kilometrelik alanda temizlik çalışması başlatıldı."

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Beyaz, çalışmalar kapsamında dere yatağının genişletildiğini ve setin de yükseltildiğini, bu çalışmadan sonra suyun debisi ne kadar yükselirse yükselsin akışın sağlanacağını ve köyde bir daha taşkın yaşanmayacağını dile getirdi.